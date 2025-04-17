 

“Война вешалок”. В Риме застрелена китайская пара

17.04.2025, 17:35, Новости дня
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53-летний Чжан Даюн и его 38-летняя жена Гун Сяоцин были застрелены, когда ехали на велосипедах, пишет CNN. Неизвестные преступники на мотоцикле открыли по ним огонь в районе Пиньето в Риме, где пара остановилась. По данным полиции, было произведено не менее шести выстрелов.

Полиция заявила, что вероятной причиной убийства стала так называемая “война вешалок” – конфликт между китайскими преступными группировками, конкурирующими за влияние в текстильной отрасли, особенно на фабриках быстрой моды в тосканском городе Прато, неподалеку от Флоренции.

Чжан, известный как “Ашэн”, ранее предстал перед судом во Флоренции вместе с еще 78 обвиняемыми, которых подозревают в координации нелегальной деятельности в Италии, Франции, Германии и Испании. Он должен был выступить с показаниями в ближайшее время и, согласно материалам дела, считался вторым по значимости в одной из самых влиятельных банд в Европе. Чжан отрицал свою вину.

Полиция рассматривает двойное убийство как акт мести. Подозреваемые пока остаются на свободе. По словам правоохранителей, убийство может свидетельствовать о расколе внутри “картелей”, контролирующих рынок одежды. Зафиксирован рост насилия, включая попытки убийств, поджоги и нападения, произошедшие в Тоскане, Мадриде и Париже, и связываемые с деятельностью преступных группировок.


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