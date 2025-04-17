На майских праздниках в Москве ГАИ проведёт операцию против самокатчиков

В период майских праздников госавтоинспекция Москвы проведёт специальную операцию по выявлению нарушителей среди пользователей кикшеринговых сервисов.

Особое внимание будет уделено водителям электросамокатов, которые нарушают правила дорожного движения, управляют транспортным средством без шлема или не имеют водительского удостоверения категории «М».

– Цель операции — повысить безопасность дорожного движения и снизить количество происшествий с участием электросамокатов. Мы отмечаем рост числа ДТП с их участием, поэтому решили принять превентивные меры. Конфискованные самокаты не будут возвращаться компаниям-арендодателям, что делает невозможным завершение аренды через мобильное приложение, – сообщили в ведомстве.

Компании, предоставляющие услуги кикшеринга, предложили правоохранительными органами передавать персональные и биометрические данные своих пользователей для быстрой идентификации нарушителей. Вместо конфискации самокатов они предлагают отвозить их на специальные склады за счёт клиента, чтобы оборудование могло быть использовано следующим нарушителем.

– Положительного ответа на наше предложение мы пока не получили, хуже того – инспекторы говорят, что шутки кончились и настало время для окончательного решения проблемы самокатчиков, – пожаловался источник в одной из кикшеринговых фирм.

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