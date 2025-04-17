 

Создание сферы Дайсона возможно лишь при соблюдении особых условий, заявили ученые

17.04.2025, 16:50, Разное
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Идея создания гигантской конструкции, способной собирать всю энергию звезды, родилась ещё полвека назад благодаря фантазиям физика Фримена Дайсона. Сегодня эта концепция известна как «сфера Дайсона» — амбициозная мечта, реализация которой требует преодоления множества инженерных препятствий. Об этом сообщает Live Science.

Фото из открытых источников

По мнению учёных, наиболее существенной проблемой является поддержание стабильности структуры, особенно учитывая колоссальные размеры будущей постройки. Несмотря на многочисленные исследования, возможность воплощения проекта оставалась сомнительной вплоть до недавнего открытия шотландского учёного Колина Макиннеса.

Исследователь из Университета Глазго предложил инновационное решение: создать сферу Дайсона не вокруг отдельной звезды, а внутри двойной звёздной системы. По расчётам Макиннеса, строительство подобной структуры станет возможным лишь при соблюдении особых условий — меньшая звезда должна уступать партнёру примерно в десять раз по массе, а сама сфера должна обладать минимальной толщиной оболочки.

Макиннес уверен, что уникальная динамика двойных систем позволит стабилизировать конструкцию за счёт взаимодействия сил притяжения обеих звёзд. Однако пока неясно, насколько осуществимо данное предложение с точки зрения практических аспектов — вопросов прочности материалов и воздействия внешних факторов остаётся немало.

Несмотря на это, новый взгляд на проблему заставляет научное сообщество задуматься над перспективой существования столь грандиозных сооружений среди звёздных систем нашей Галактики. Хотя наблюдения пока не зафиксировали ничего подобного, никто не может исключить вероятность наличия таких конструкций, созданных высокоразвитыми цивилизациями, скрывающимися от нашего взгляда далеко за пределами Солнечной системы.


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