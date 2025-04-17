 

Верховный суд РФ приостановил запрет “Талибана” в России

17.04.2025, 16:35, Новости дня
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В четверг, 17 апреля, Верховный суд РФ удовлетворил административное исковое заявление генерального прокурора о приостановлении действия запрета на деятельность движения “Талибан” в России, передает ТАСС.

“Решением Верховного суда Российской Федерации приостановлено действие ранее установленного запрета на деятельность движения “Талибан”, внесенного в единый федеральный список организаций, признанных террористическими”, – огласил решение судья Олег Нефедов.

Заседание прошло в закрытом режиме. Это решение стало первым в рамках правовой нормы, вступившей в силу в декабре 2024 года, которая допускает временную приостановку запрета деятельности организаций из перечня террористических. Решение вступает в силу незамедлительно.

В конце декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает возможность временной приостановки запрета деятельности организации, включенной в единый список террористических. Эти нормы, как пояснял глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, позволят законно взаимодействовать с правящим в Афганистане движением “Талибан”.

В ноябре 2024 года, после визита секретаря совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Афганистан, группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму РФ законопроект № 778284-8 о временном исключении организаций, в том числе международных, из списка запрещенных в России. Подразумевался, прежде всего, “Талибан”. Хотя некоторое время в официальных сообщениях властей РФ об этом прямо не говорилось.

25 ноября афганский портал “Алемара” сообщал о переговорах секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу в Афганистане с афганским вице-премьером Абдулом Гани Барадаром Ахундом. Шойгу тогда “сообщил о намерении РФ развивать двустороннее сотрудничество с Афганистаном, указав на планы по исключению Исламского эмирата из “черного списка” РФ для укрепления политических и экономических связей”.


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