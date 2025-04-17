 

Космическое мисо оказалось вкуснее земного

17.04.2025, 15:55, Разное
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Значительная часть пищи экипажа МКС — это сублимированные продукты, изготовленные методом замораживания и высушивания. Агентство НАСА, как и другие участники программы МКС, старается сделать ассортимент питания астронавтов максимально разнообразным. К сожалению, оценить по достоинству усилия пищевых технологов удается не всегда — мешает хроническая заложенность носа, возникающая в космосе у членов экипажа, из-за чего пища кажется безвкусной.

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) и Датского технического университета уже несколько лет экспериментируют с созданием новых вкусов космической пищи с помощью ферментации. Для этого пять лет назад на МКС была отправлена японская паста мисо, приготовленная из соевых бобов, соли и плесневой культуры, придающей блюду специфический вкус.

В течение месяца продукт ферментировался на борту МКС на низкой околоземной орбите и одновременно — в США и Дании. Позже его доставили на Землю и сравнили с земным аналогом. В результате дегустации ученые установили значительное сходство между ними по большинству параметров, но все же мисо с МКС оказалось вкуснее за счет более насыщенного «орехового» и «жареного» вкусов.

Причиной тому два фактора. Первый — космическая микрогравитация, из-за чего мисо не оседает, как при земной ферментации, и второй — воздействие космического и солнечного излучения, влияющих на микросреду продукта.Источник &#8212 Cell


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