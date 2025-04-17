Ученые нашли способ вернуть зрение с помощью золота

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17.04.2025, 15:45, Разное
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Исследователи из Университета Брауна разработали инновационный метод восстановления зрения путем введения специальных золотых наночастиц непосредственно в глаза пациентов. Эти крошечные структуры настолько малы, что примерно в тысячу раз тоньше обычного человеческого волоса, однако обладают способностью эффективно реагировать на воздействие инфракрасного света от специального устройства — очков с интегрированным лазером.

Фото из открытых источников

Принцип действия основан на способности золотых частиц поглощать инфракрасное излучение и преобразовывать его в тепловую энергию. Нагреваясь, частицы стимулируют оставшиеся здоровые клетки сетчатки, обходя стороной поражённые фоторецепторы. Таким образом, даже пациенты с серьезными повреждениями сетчатки смогут частично восстановить утраченное зрение, причём естественным путём, без риска ухудшения оставшихся зрительных функций.

Экспериментальные испытания на мышах подтвердили высокую эффективность методики: животные демонстрировали значительное улучшение восприятия визуальной информации. Важным аспектом является безопасность подхода — учёные подчеркнули отсутствие побочных эффектов вроде воспаления или признаков интоксикации организма.

Тем не менее, несмотря на многообещающие предварительные данные, внедрение данной технологии требует дальнейших исследований и тестов на людях, прежде чем методика сможет стать доступной нуждающимся пациентам.


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