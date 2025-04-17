Рупор кремлевской пропаганды: На строительстве укреплений в Курской области украли 1 млрд. рублей

По делу об аресте бывшего губернатора Курской области.

1. Органы разрабатывали Смирнова несколько месяцев параллельно с делами подрядчиков отвечавших за строительство укреплений в южных районах Курской области.

2. Одним только Смирновым дело не ограничилось. По тем же обвинениям арестован его заместитель Дедов. По обоим возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". Также по делу проходит бывший директор "Корпорации развития Курской области" Лукин.

3. Суд арестовал Смирнова на 2 месяца. Будет находиться в СИЗО. Просьбы Смирнова поместить его под домашний арест или подписку о невыезде суд отклонил.

4. Расследование по хищению 1 млрд. рублей (первоначально говорили о 200 млн.) на строительстве укреплений продолжается, в деле могут появится новые фигуранты.

5. Разумеется, только лишь воровством на строительстве укреплений проблемы организации обороны в Курской области в августе 2024-го года не исчерпываются.

Полагаю, эта история долгоиграющая.

До кучи. Официальное заявление МВД.

«Следователями Следственного департамента МВД России предъявлены обвинения бывшим заместителям губернатора Курской области Алексею Смирнову и Алексею Дедову. Алексей Смирнов некоторое время был губернатором региона. Они являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения.

Бывшие чиновники задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в сумме более 1 млрд рублей. Они были выделены АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной.

Ранее по подозрению в этом преступлении задерживались трое руководителей Корпорации, а также руководители коммерческих организаций, получивших бюджетные средства и не выполнивших необходимые строительные работы. Они заключены под стражу.

В ходе расследования предварительно установлено, что двое бывших заместителей губернатора руководили участниками организованной группы и совместно с руководством АО «Корпорация развития Курской области» организовали хищение бюджетных средств.

15 и 16 апреля фигуранты задержаны следователями Следственного департамента МВД России при оперативном сопровождении сотрудников ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России. Подозреваемые доставлены в Москву, им предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ.

Следователи планируют обратиться в Мещанский районный суд г. Москвы с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу»,

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Источник: Colonel Cassad

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