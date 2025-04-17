 

Граждан обяжут сообщать о степени своей неприязни при упоминании иноагентов

17.04.2025, 15:33, Разное
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Власти готовят новые правила, регулирующие упоминание иностранных агентов в публичном пространстве.

Отныне каждый гражданин, который говорит о таком лице, обязан сообщить о своей личной степени неприязни к нему, используя установленную шкалу.

Шкала неприязни варьируется от «лёгкого раздражения» до «глубочайшего отвращения, граничащего с физиологической непереносимостью». Особо приветствуется использование уничижительных эпитетов, таких как «гадина», «предатель», «двурушник» и «паразит».

– В случае уклонения от выражения неприязни к иноагенту гражданину может быть присвоен присвоят статус «потенциального симпатизанта» со всеми вытекающими последствиями, включая внеплановую проверку лояльности и принудительное посещение патриотических лекций, – рассказали в межведомственной рабочей группе.

Новые требования оформят в виде закона к лету. Пока неизвестно, как они затронут издания и организации, однако совершенно точно охватят спикеров СМИ и лидеров общественного мнения – для последних планируется даже ввести ежемесячные планы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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