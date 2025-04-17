Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1149-й день войны

Министерство обороны РФ 17 апреля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более восьми месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области. ВСУ продолжают действовать на территории РФ, хотя российская сторона не раз заявляла о фактическом “разгроме” украинских сил.

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы, Рясное и Новодмитровка Сумской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполь Донецкой Народной Республики, Ольговка и Боровая Харьковской области. Противник потерял до 240 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы “Квертус”. Уничтожены три склада боеприпасов. Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Катериновка, Полтавка, Северск и Яблоновка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть складов боеприпасов. В результате активных действий подразделений группировки войск “Центр” освобожден населенный пункт Преображенка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ульяновка, Успеновка, Красноармейск, Новоэкономическое и Миролюбовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 385 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Карла Маркса, Зеленное Поле, Зеленый Кут и Шевченко Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 130 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Томарино и Никольское Херсонской области. Потери противника составили более 90 военнослужащих, девять автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, предприятию по производству беспилотных летательных аппаратов, складу безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143-х районах. Средствами противовоздушной обороны уничтожены пять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 52293 беспилотных летательных аппарата, 601 зенитный ракетный комплекс, 22876 танков и других боевых бронированных машин, 1536 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23741 орудие полевой артиллерии и минометов, 34203 единицы специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми около 101900 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 134 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).