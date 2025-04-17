Бонобо отказались от участия в эксперименте, столкнувшись с несправедливой наградой

Способность распознавать несправедливость долгое время считалась уникальной чертой человека. Исследования на приматах, включая шимпанзе и капуцинов, давали противоречивые результаты. Например, в классическом эксперименте капуцины отказывались выполнять задания, если сородич получал виноград, а им давали огурец.

Однако критики утверждали, что это реакция не на неравенство, а на разочарование в экспериментаторе или ожидание более вкусной еды. У шимпанзе, ближайших родственников человека, подобные реакции объясняли социальным разочарованием — недовольством действиями человека, а не самой несправедливостью.

Бонобо, в отличие от шимпанзе, отличаются высокой терпимостью и кооперативностью. В дикой природе они делятся пищей, улаживают конфликты через социальные контакты и формируют прочные связи внутри группы. Эти особенности сделали их ключевым объектом для изучения эволюции чувства справедливости. Предыдущие работы не давали однозначных результатов: в одних экспериментах бонобо игнорировали неравенство, в других — проявляли к нему чувствительность.

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Авторы нового исследования впервые объединили два подхода, чтобы исключить альтернативные объяснения и оценить, как социальные связи влияют на реакцию приматов. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Ученые проверили, как бонобо реагируют на неравные условия, когда награды распределяет человек или автоматическое устройство, и как влияет на их выбор близость отношений с партнером. В первом эксперименте шесть бонобо участвовали в обмене токенов на еду. Приматы сидели парами: один получал любимое лакомство — банан, другой — менее вкусный огурец.

Если оба получали одинаковую еду, бонобо соглашались на обмен в 78% случаев. Но когда один видел, что партнеру достался банан, частота отказов возрастала в три с половиной раза.

Во втором эксперименте еду выдавала машина. Бонобо по-прежнему отказывались сотрудничать, если партнер получал лучшее вознаграждение, но только при условии, что он находился рядом. Это исключило версию о «социальном разочаровании» — реакция сохранялась даже без участия человека.

Зоологи также обнаружили, что близкие социальные связи смягчали реакцию на несправедливость. Если партнеры регулярно ухаживали друг за другом, частота отказов в условиях неравенства снижалась на 28%. Однако этот эффект проявился только при измерении груминга — другие показатели близости, например время, проведенное рядом, не влияли на выбор приматов.

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Исследование подтвердило, что бонобо способны распознавать несправедливость независимо от того, кто распределяет ресурсы — человек или машина. Это отличает их от шимпанзе, чьи реакции ранее объяснялись исключительно разочарованием в экспериментаторе.

Ученые предполагают, что чувство справедливости могло развиться у бонобо как механизм поддержания кооперации в группах. Однако для окончательных выводов нужны эксперименты с большим числом особей и наблюдения в естественной среде. Следующий шаг — проверить, как бонобо реагируют на несправедливость в ситуациях, где они могут активно влиять на распределение ресурсов.