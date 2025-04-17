Мнение: Сможет ли Индонезия заменить нам Германию или Францию?

Новый важный торговый партнёр для России. Первый зампред Денис Мантуров, который до 2024 года был министром промышленности и торговли, а сейчас, как я понимаю, занимается тем же самым, но на другой должности, прилетел позавчера в Индонезию (ссылка). Обсуждали взаимную торговлю, которая, как верно замечают в СнМИ, имеет несуразно маленький объём.

Шокирующий факт: население Индонезии более 280 млн человек. Для сравнения, примерно столько же жило в СССР перед его распадом. Размер имеет значение, поэтому хоть Индонезия и остаётся бедной, однако местами это весьма индустриально развитая страна.

Поясню по поводу размера. С одной стороны, средний уровень образования в Индонезии невысок — даже уровень элементарной грамотности ещё не 100%. С другой стороны, в вузах Индонезии учатся одновременно 5 млн студентов, что больше, чем всё население Ирландии или Норвегии, например. Это значит, что заводов и фабрик в Индонезии тоже больше, чем в маленьких европейских странах — просто потому, что Индонезия очень большая.

Индонезия может продавать нам текстиль, одежду, электронику и автокомпоненты. Агросектор в Индонезии тоже хорошо развит, поэтому кофе с какао, которые не растут в России, также являются интересным направлением для закупок. (Злые языки скажут, что самым востребованным индонезийским товаром может стать пальмовое масло, но я это даже комментировать не буду).

Россия, в свою очередь, может поставлять в Индонезию нефть, нефтепродукты и промышленную химию — особенно удобрения, которых местным фермерам требуется очень много. Также Индонезия может покупать у нас пшеницу, сельхозтехнику и оружие: к примеру, военные вертолёты и самолёты.

По размеру экономики Индонезия находится между Германией и Францией (восьмая экономика мира). Это значит, что и торговлю с Индонезией мы вполне можем надеяться довести до тех объёмов, которые были у нас с Германией и Францией до 2022 года. Расстояние не имеет большого значения, так как при доставке морем не так уж важно, везти за 1 тысячу километров или за 10 тысяч — цена товара от этого почти не меняется. А вот тот факт, что Индонезия не является частью враждебной нам Европы, напротив очень важен.

Мы мало торгуем с Индонезией по инерции — потому что мы плохо её знаем, и потому что рабочие контакты уже давно были налажены с Европой. Лететь в незнакомую страну, учить индонезийский, искать там деловые возможности мало кому было интересно. Теперь — спасибо нашей СВО и Специальной Ковбойской Операции Дональда Трампа — желание увеличить объёмы взаимной торговли появилось и у индонезийцев, и у нас.

Кстати, знакомый вам Павел Шипилин, эксперт по международным вопросам и геополитике, запустил в Телеграме канал «Путин говорит». Там реплики нашего президента транслируются сразу на многих языках, включая индонезийский (ссылка). Дело теперь за малым — найти в Индонезии блогера, который сможет разрекламировать этот канал…