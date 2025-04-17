 

Мнение: Сможет ли Индонезия заменить нам Германию или Францию?

17.04.2025, 15:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новый важный торговый партнёр для России. Первый зампред Денис Мантуров, который до 2024 года был министром промышленности и торговли, а сейчас, как я понимаю, занимается тем же самым, но на другой должности, прилетел позавчера в Индонезию (ссылка). Обсуждали взаимную торговлю, которая, как верно замечают в СнМИ, имеет несуразно маленький объём.

Шокирующий факт: население Индонезии более 280 млн человек. Для сравнения, примерно столько же жило в СССР перед его распадом. Размер имеет значение, поэтому хоть Индонезия и остаётся бедной, однако местами это весьма индустриально развитая страна.

Поясню по поводу размера. С одной стороны, средний уровень образования в Индонезии невысок — даже уровень элементарной грамотности ещё не 100%. С другой стороны, в вузах Индонезии учатся одновременно 5 млн студентов, что больше, чем всё население Ирландии или Норвегии, например. Это значит, что заводов и фабрик в Индонезии тоже больше, чем в маленьких европейских странах — просто потому, что Индонезия очень большая.

Индонезия может продавать нам текстиль, одежду, электронику и автокомпоненты. Агросектор в Индонезии тоже хорошо развит, поэтому кофе с какао, которые не растут в России, также являются интересным направлением для закупок. (Злые языки скажут, что самым востребованным индонезийским товаром может стать пальмовое масло, но я это даже комментировать не буду).

Россия, в свою очередь, может поставлять в Индонезию нефть, нефтепродукты и промышленную химию — особенно удобрения, которых местным фермерам требуется очень много. Также Индонезия может покупать у нас пшеницу, сельхозтехнику и оружие: к примеру, военные вертолёты и самолёты.

По размеру экономики Индонезия находится между Германией и Францией (восьмая экономика мира). Это значит, что и торговлю с Индонезией мы вполне можем надеяться довести до тех объёмов, которые были у нас с Германией и Францией до 2022 года. Расстояние не имеет большого значения, так как при доставке морем не так уж важно, везти за 1 тысячу километров или за 10 тысяч — цена товара от этого почти не меняется. А вот тот факт, что Индонезия не является частью враждебной нам Европы, напротив очень важен.

Мы мало торгуем с Индонезией по инерции — потому что мы плохо её знаем, и потому что рабочие контакты уже давно были налажены с Европой. Лететь в незнакомую страну, учить индонезийский, искать там деловые возможности мало кому было интересно. Теперь — спасибо нашей СВО и Специальной Ковбойской Операции Дональда Трампа — желание увеличить объёмы взаимной торговли появилось и у индонезийцев, и у нас.

Кстати, знакомый вам Павел Шипилин, эксперт по международным вопросам и геополитике, запустил в Телеграме канал «Путин говорит». Там реплики нашего президента транслируются сразу на многих языках, включая индонезийский (ссылка). Дело теперь за малым — найти в Индонезии блогера, который сможет разрекламировать этот канал…

Источник: Место для дискуссий


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Новые технологии изменят баланс рабочих мест в российской экономике

17.04 / Электромобиль McMurtry Spéirling побил 20-летний рекорд трассы Top Gear

17.04 / В метро Санкт-Петербурга обнаружены крупнейшие в мире залежи соли

17.04 / Мнение «аналитика»: О хитром против рыжего… Кто кого переиграл?

17.04 / Фотоловушки с искусственным интеллектом помогут защитить диких животных

17.04 / Мнение: Советские путёвки в Сочи — кому верить?

17.04 / «Джеймс Уэбб» снова нашел признаки жизни на планете, где ее не должно быть

17.04 / Мнение: Приближается лето. Надо постараться жить

17.04 / Китаец, у которого дрон доставки случайно убил тёщу, не стал судиться

17.04 / Подвижное велоседло vabsRider стало еще удобнее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика