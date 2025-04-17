 

Электромобиль McMurtry Spéirling побил 20-летний рекорд трассы Top Gear

17.04.2025, 13:45, Разное
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Возможно, настала пора переосмыслить понятие «гиперкара». Причина тому – установление нового рекорда на трассе Top Gear, специально спроектированной для максимально сложного прохождения на больших скоростях. Это требует от автомобилей выдающихся качеств и McMurtry Spéirling только что поднял данную планку на новый уровень.

Предыдущий рекорд прохождения трассы за 59 секунд установил тест-пилот Renault Хейкки Ковалайнен на болиде для Формулы-1 Renault R24. Новый рекорд на McMurtry Spéirling составляет 55,9 секунд. Электромобилем управлял знаменитый «Стиг» – загадочный гонщик Top Gear в глухом тонированном шлеме.

Установка нового рекорда стала возможной благодаря последним достижениям в технологиях электромобилей. Так как McMurtry Spéirling специально проектировался для гонок, его создатели оригинально решили проблему опрокидывания при входе в повороты на больших скоростях. В днище гиперкара установлены два мощных вентилятора, которые откачивают из-под него воздух. Это создает прижимную силу порядка 1800 кг, что буквально придавливает машину к асфальту и позволяет ей сохранять устойчивость — и даже ездить вверх ногами.

Источник &#8212 McMurtry Automotive


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