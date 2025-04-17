 

В метро Санкт-Петербурга обнаружены крупнейшие в мире залежи соли

17.04.2025, 13:33, Разное
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Геологическая служба Санкт-Петербурга сообщила об обнаружении:в городском метрополитене крупнейших в мире залежей соли.

По предварительным оценкам экспертов, объём месторождения превышает запасы знаменитого Соляного рудника в Величке и составляет около 500 миллионов тонн.

– Мы давно подозревали, почему у нас так быстро ржавеют эскалаторы и портится обувь пассажиров. Но только сейчас мы поняли, что буквально сидим на золотой, точнее, соляной жиле, — рассказал начальник метрополитена Евгений Козловский.

Согласно исследованиям, основные залежи соли сосредоточены в переходах станций «Невский проспект», «Площадь Восстания» и «Маяковская». Особенно много соли на ступеньках эскалаторов и в нижней части брюк постоянных пассажиров. Специалисты подсчитали, что каждый петербуржец выносит на своей одежде и обуви около 200 граммов соли за одну поездку в зимний период. Это превышает показатели среднего соляного рудника в Белоруссии.

В Смольном уже разрабатывают план по промышленной добыче соли из метро. Предполагается установить специальные соляные скребки на выходах со станций, а также ввести должность «сборщиков соли», которые будут собирать соль с одежды пассажиров с помощью специальных пылесосов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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