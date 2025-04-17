Мнение «аналитика»: О хитром против рыжего… Кто кого переиграл?

Есть такая грубая пословица грубого XIX века или даже старше. Если перевести её на цивилизованный язык, получится что-то типа «когда родился человек с фрикативным “гэ”, человек с непроизносимым “эр” заплакал».

А ещё есть анекдот «лихих 1990-х». Там по фабуле врезается «Запорожец» в «Мерседес». Выходят братки, хватают водителя «ушастого», и говорят:

— С тебя, лох, 30000 баксов!

— Да помилуйте, любезные, нет у меня с собой таких денег.

— Лады, через неделю отдашь.

Через неделю приходят…

А мужик им говорит:

— Братки, войдите в положение: сын женился, свадьба, всё такое…

— Ладно, через неделю гони 25 кусков!

Через неделю приходят, мужик им:

— Братки, ну войдите ещё раз в положение: похороны были, деда хоронил…

— Ну ладно, через неделю 20 тонн.

Ещё через неделю снова мужик за своё:

— Опять вот проблемы, сын-оболтус разводится.

— Ты что, мужик, в натуре оборзел!?

— Ребята, ну что вы, миленькие! Ну сами же видите, что я потихоньку отдаю.

К чему это всё?

Да просто новость «зачётная».

По итогам очередного раунда переговоров насчёт сделки о редкоземельных металлах, которые прошли в минувшие выходные в Вашингтоне, администрация Дональда Трампа сократила свою оценку объема военной помощи Киеву, утверждает Bloomberg. Если раньше речь шла о 300 млрд долларов, то теперь #США согласны оценить сумму этой помощи в 100 млрд долларов. И это намного ближе к оценке самой Украины — 90 млрд, отмечает агентство.

Этакими темпами скоро выяснится, что это Штаты должны Украине за поставленную ей военную технику и боеприпасы. Хотя…

А может, это Дональд #Трамп сознательно завысил оценки военных поставок, чтобы оставить себе больше пространства для торга?

Так кто кого переиграл с «редкозёмами»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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