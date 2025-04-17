Мнение: Советские путёвки в Сочи — кому верить?

Семейным отдыхом в Сочи читатель блога смог насладиться до распада СССР только один раз, в 1990. На поездку ушли 1500 рублей, накопления за несколько лет, при этом туристическая инфраструктура была столь плохой, что в наше время на такую поездку не соблазнились бы и студенты. Подробности грустной истории можно найти вот тут, мы с вами обсуждали её в 2023 году.

Другой читатель, однако, утверждает, что в том же 1990 году путёвка стоила всего лишь 25 рублей, что на свою зарплату он мог купить почти восемь путёвок «всё включено», и что качество отдыха было высоким — вот разве что без плазменного телевизора в номере. Цитирую из комментариев (ссылка):

В 1990 году зарплата у меня была 195 рублей, а путевка в Сочи в дом отдыха через профсоюз стоила 25 рублей на 30 дней.

Сегодня путевка на 30 дней в тот же самый санаторий в Сочи стоит 640 тысяч рублей. На зарплату в 195 рублей я мог купить таких путевок почти 8 штук. Сегодня, чтобы отдыхать, как отдыхали обычные люди — продавцы, кассиры, слесари, сварщики — мы должны получать зарплату в 5 миллионов рублей в месяц, иначе у нас не получится купить те же 8 путевок на одну зарплату. Уважаемые кассиры и продавцы «Пятёрочки», слесари, сварщики, кто из вас получает зарплату в 5 миллионов рублей, есть такие?

Кто-то мне скажет, что это не показатель, но я отвечу, что надо сравнивать всё в совокупности: путёвку на ребёнка в пионерлагерь за 4 рубля в месяц тоже считать нужно. Сколько сейчас нужно заплатить, чтобы отправить на месяц ребенка в лагерь? А детские сады? А лекарства? Да, крутых лекарств не было, но пачка жаропонижающего аспирина стоила 3 копейки, а сейчас? Большинству из нас нужны простые лекарства от гриппа или ОРЗ, но в аптеку меньше чем с пятёркой уже не зайдешь…

Каждый год без всякого блата я ездил в этот санаторий в Сочи. Не по 8 раз в год, конечно, так как в СССР было дурным тоном отдыхать 8 раз в год, но те, кто жил в СССР, сейчас улыбнулись и поняли меня.

Давайте про условия [содержания в санатории] не будем рассуждать. В разные времена условия могут быть разные, и лет через 20-30 люди тоже будут удивляться, как это мы отдыхали в 2025 — то, что сейчас считается элитным отдыхом, через 20-30 будет казаться собачьими условиями.

По тем временам условия были шикарные — лучшие, которые только могли быть в 1990. Четырёхразовое питание натуральными продуктами, двухместные номера, экскурсии, кино, концерты, массаж, бассейн, спортивные площадки и другие оздоровительные мероприятия, и это было всё включено, а не как сейчас, за дополнительные деньги.

Сразу оговорюсь, что плазма на стене не висела, а стоял обычный цветной телевизор, но это лишь только потому, что плазму изобрели гораздо позже. И смартфонами мы тоже не пользовались, потому что и смартфоны изобрели позже, а нам, [узникам] того времени, приходилось пользоваться обычным проводным телефоном — набирать номера пальчиком, крутя диск. Кошмар, конечно, адские условия… но что поделать, всему своё время.

Да, конечно, соглашусь, что по блату можно было горы свернуть и жить как сыр в масле. Да и вообще, сравнить то время и нынешнее можно одним предложением. В советские годы можно было купить всё, что только было в то время, но по блату или отстояв в очереди. Деньги были у всех, проблем с деньгами люди не ощущали. Хочешь мясо? Стой в очереди. Хочешь новый телевизор? Стой в очереди. Хочешь машину или квартиру? Стой в очереди. Или получи всё сразу по блату.

Сейчас же очередей нет, но и купить себе люди, что хотят, тоже не могут, так как на то, что им хочется, как правило, не хватает денег. Стоит в магазине красная икра, а её никто не покупает — только лишь по большим праздникам. И автомобилей полно в автосалонах, но тоже их себе никто купить не может. Люди ходят по магазинам, смотрят, а когда приходят на кассу, в корзинке лежат молоко, кефир, картошка, крупа и хлеб. В советские годы такую же корзинку с таким же набором продуктов можно было тоже купить без всякого блата и очереди: этих продуктов хватало на всех, и ими были забиты все магазины.

Вот и получается, что для обычного человека мало что поменялось. Раньше он не мог купить деликатесы, потому что нужно было стоять в очереди, или был нужен блат. А теперь обычный человек не может купить себе деликатесы, потому что нет денег, и даже если есть блат, и если отстоишь в очереди, то всё равно останешься голодным.