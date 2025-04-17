Мнение: Приближается лето. Надо постараться жить

Да. Похоже, в этот раз отвертеться не удастся. Предстоящее лето уже все пророчат как нечто поистине страшное – с +45 в городах, смерчами, торнадо и невозможностью жить и спать для массы простых граждан, которые просто не приспособлены для такого типа испытаний. Нашел в Ютубе ролик, который живописует страшные условия будущего сезона. Главное – теперь уже ученые не просто пугают одним сезоном, они говорят, что ВЕСЬ климат, скорее всего, сломается и изменится навсегда. В общем, Земля становится дико неуютным местом. Спрятаться на этой планете будет негде, вопрос “как жить?” станет актуальным вопросом без ответа.