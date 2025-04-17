 

Подвижное велоседло vabsRider стало еще удобнее

17.04.2025, 11:25, Разное
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Компания Macan запустила новый стартап по производству более удобных и эргономичных сидений для велосипедов. В основе лежит прежняя концепция – подвижная часть человеческого тела не должна упираться в неподвижный элемент конструкции. Проще говоря, сидение Macan движется вместе с ягодичными мышцами. И тем самым частично переносит нагрузку с седалищных костей на бедренные.

Впервые эта идея возникла у австралийского инженера Робина Макана в 2016 году. Он объединил усилия с промышленным дизайнером Филиппом Гишаром для создания прототипа нового необычного седла. После того как к проекту присоединилась компания Whistle Design Group из Мельбурна Макан получил необходимое финансирование и коммерческая версия инновационного сидения вышла на рынок.

С тех пор велоседло под названием vabsRider прошло множество независимых тест-райдов, в результате чего разработчики собрали немало замечаний и предложений. Теперь они воплощаются в жизнь. Две половинки сидения по-прежнему движутся независимо друг от друга, но их форма изменилась и стала более обтекаемой. Плюс авторы стартапа спрятали все швы и неровности, оставив снаружи предельно гладкую поверхность.

Источник &#8212 ataraxyBSC


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