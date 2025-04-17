Китаец, у которого дрон доставки случайно убил тёщу, не стал судиться

В китайской провинции Гуандун дрон, доставлявший посылку на седьмой этаж жилого дома, по трагической случайности убил тёщу местного жителя Ли Дзиньмина.

Как отмечает местное издание, зять заказал женщине набор металлической посуды. Беспилотник доставлял его через открытое окно, и влетел прямо в голову потерпевшей, что и стало причиной летального исхода.

Производитель коммерческих дронов моментально связался с Дзиньмином и предложил ему существенную материальную компенсацию, однако заказчик от неё отказался.

– Я верю в судьбу и не буду подавать в суд. Тем более, дрон свою задачу выполнил — доставил товар в ценности и сохранности по назначенному адресу. Весь набор посуды цел, следовательно, обязательства выполнены, — считает Дзиньмин.

Мужчина отметил, что большинство его знакомых поздравили его с уменьшением количества родственников, а некоторые поинтересовались, где он делал заказ.

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