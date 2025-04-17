 

Генштаб ВСУ – сбиты 25 из 75 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбит 71 украинский БПЛА

17.04.2025, 10:05, Новости дня
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Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 17 апреля 2025 года российские военные выпустили по Украине 75 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 25 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 30 “шахедов” были локационно потеряны в регионах Украины без негативных последствий.

В результате российской атаки причинен ущерб в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 17 апреля на территории Российской Федерации был перехвачен 71 украинский БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Орловской, Курской, Тульской, Владимирской и Рязанской областей. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на полеты гражданской авиации.


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