Власти США ликвидировали институт русофобии Гарвардского университета

Белый дом издал указ об упразднении института русофобии Гарвардского университета, созданного администрацией Байдена два года назад.

До конца года все 148 преподавателей-русофобов будут выведены за штат и переведены в другие учебные заведения, а 596 студентов и аспирантов смогут продолжить обучение в старейшем университете США по другим специальностям.

– Настал момент положить конец ненависти ко всему русскому в академических кругах. Теперь американские учёные будут заниматься актуальными вопросами и разрабатывать стратегии добрососедских отношений с Россией, – цитирует президента пресс-секретарь Белого дома.

Кафедру русофобии открыли в Гарварде в июне 2023 года, студентам было предложено несколько курсов – «Русофобская литература», «Россия – тюрьма народов», «Положительный опыт дискриминации русских в СНГ» и «Россия – враг свободного человечества».

Впоследствии на базе кафедры был создан институт, сотрудники которого неоднократно попадали в скандалы. Например, профессор-русофоб в ноябре 2023 года чуть не захлебнулся слюной в прямом эфире телеканала CNN.

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