 

Ducati выпустила Desmo450 MX — свой первый мотокроссовый байк

17.04.2025, 8:20, Разное
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Компания Ducati, известная своими высокопроизводительными дорожными мотоциклами, возвращается на рынок внедорожной техники после 50-летнего перерыва с моделью Desmo450 MX. Новинка позиционируется как настоящий профессиональный мотокроссер, созданный для соревнований. Он получил мощный 1-цилиндровый мотор с жидкостной системой охлаждения, обеспечивающий высокие крутящий момент и мощность.

Мотор новинки раскручивается до 11 900 оборотов, а пиковая мощность в 63,5 л.с. достигается при 9 400 об / мин, при крутящем моменте 53,5 Н⋅м. Это означает превосходство Desmo450 MX в мощности и моменте на солидные 15-25 % над другими байками с объемом 450 куб.см.

Разработка Desmo450 MX велась в тесном сотрудничестве с девятикратным чемпионом мира Тони Кайроли и девятикратным чемпионом Италии Алессандро Лупино, что позволило создать байк, отвечающий самым высоким профессиональным требованиям.

Конструкторы установили мотор на раме, изготовленной из комбинации литых, кованых и экструдированных компонентов. Он содержит всего 11 деталей – почти вдвое меньше, чем у моделей конкурентов. Алюминиевый маятник и подвеска KYB откалиброваны для затяжных прыжков, также здесь впервые в сегменте кроссовых мотоциклов использована фирменная система трекшн-контроля Ducati DTC.

Поставки Desmo450 MX начнутся в середине апреля по цене от 11 495 долларов.


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