Мнение «аналитика»: О правде про Сумы… Можно ставить точку в спорах?

Нет, конечно, можно ещё состязаться в остроумии, выдавая перлы про «40 натовских генералов в одном троллейбусе». Но это будет уже жалкий плагиат с «Киев за три дня» — мема, ставшего маркером умственной неадекватности сетевого остряка.

А так — редкий случай, кстати — факты выстроились в одну стройную и чёткую логическую цепочку. Которая указывает на вполне конкретные обстоятельства.

Что имеем?

1. После удара «Искандерами» по Сумам сразу несколько украинских политиков и чиновников обвинили областного голову в преступной халатности: тот устроил награждение военных ровно в том здании, куда прилетели российские ракеты.

2. Спустя сутки в украинских соцсетях начали появляться некрологи по погибшим в Сумах военным, самым высокопоставленным из которых на данный момент считается полковник Юрий Юла. Но были и другие…

3. Анализ фотоснимков с места ЧП, проделанный исследовательской группой CIT, подтвердил, что удары «Искандеров» пришлись именно по тем объектам, которые указывались как место проведения церемонии.

4. Вашингтон заблокировал принятие «Большой семёркой» заявления с осуждением российского удара по Сумам, а Дональд Трамп назвал его всего лишь «ошибкой», вероятно, имея в виду сопутствующие жертвы.

5. Владимир Зеленский оперативно уволил Владимира Артюха с поста главы Сумской ОВА, а тот в свою очередь заявил, что являлся участником «торжественного мероприятия», но не его организатором.

Таким образом:

— «Искандеры» были нацелены на церемонию среди украинских военных и попали именно по ней;

— Жертвы среди гражданских — трагическая случайность: в момент прилёта по улице шёл троллейбус, полный пассажиров, и многие из них были поранены осколками разлетевшихся стёкол;

— Вопросы о том, почему военные, проводя свои торжества, даже не задумались о безопасности гражданских поблизости, вероятно, в очередной раз останутся без ответа. Как и причины молчания сигнала воздушной тревоги, а также выдающейся беспечности населения «прифронтового», по сути, города.

Ну и опять же прав Дональд Трамп: чем скорее обе стороны закончат играться с цветными карандашами и красными линиями, а вместо этого начнут искать компромиссы и договорённости, тем меньше станут риски повторения подобных трагедий.

И здесь тоже не о чем спорить, верно?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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