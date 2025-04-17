Мнение «аналитика»: О голосе совести… Один в поле воин?

…но был один, который не стрелял…

Верховная рада Украины заблаговременно и демонстративно продлила военное положение ещё на 90 дней. В этот раз рутинная процедура пошла непривычно сложным путём. Депутатов в необходимости нового продления не убеждали. Депутатам откровенно угрожали. Мол, каждого, кто не проголосует «как надо», враз объявим «путинскими консервами».

Это само по себе уже показатель высокой нервозности в Киеве на фоне того, что концепция единения против «общего врага» уже не работает, а массовый избиратель явно устал от военной риторики.

Но был ещё один момент.

Один человек, который пообещал, что проголосует против и сдержал слово.

Он, конечно, никакой не «агент» и не пророссийский — таких в украинской власти сейчас нет. Он просто проголосовал против продолжения бессмысленного для Украины военного конфликта с Россией.

И ведь потом, когда всё устаканится, коллеги-депутаты будут восхищаться и завидовать его прозорливости?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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