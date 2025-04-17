Мнение «аналитика»: О вопросе на триллион… Всюду клин?

Как любил говорить в начале своего президентского срока Джо Байден, всё имеет свою цену, и России придётся её заплатить.

Он был неправ. Платить приходится… Европе. Причём «в обе стороны». И своему «противнику», и тем более «союзнику».

В Германии подсчитали, что торговая война с #США обойдётся #ЕС более чем в 1 трлн евро. По оценке немецких аналитиков, тарифная вакханалия, начатая Вашингтоном, только за период 2025-2028 годов обойдётся Германии в 290 млрд евро (1,6% ВВП в год), а расходы всего Евросоюза составят не менее 1,1 трлн #евро.

Интересная цифра. По оценкам России, на сегодняшний день потери ЕС от санкций против РФ превышают 1,5 трлн евро. Это безвозвратные расходы на поддержку Киева, издержки от резкого спада взаимной торговли, а также потеря в динамике роста BBП.

В общем, Европа попала между молотом и наковальней, желая «победить Россию на поле боя» руками Украины. Логично, что европейцам и платить за всё это?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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