 

Рупор кремлевской пропаганды: Порошенко обвинили в торговле с Крымом

17.04.2025, 3:50, Разное
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На Украине обвинили Порошенко в том, что он участвовал в торговле с Крымом и четырьмя новыми регионами России.

Это на самом деле секрет Полишинеля. С 2014 года шла прямая торговля между Украиной и ЛДНР. В первую очередь угольная. С обеих сторон она курировалась спецслужбами. Тех, кто туда лез без спроса плохо заканчивали (см. историю батальона "Торнадо" и "угольные войны" в ЛНР 2014-2015 с отстрелом казачков).

В течении минских соглашений на Украину поступал дешевый уголь с Донбасса, а в ЛДНР поступали деньги, которые шли (или должны были идти) на финансирование республик. Правда в той же ЛНР более 90% вырученных средств в 2014-2015 годах украли (см. дело Лямина).

В 2017 году по схеме Порошенко нанесли удар, когда была организована угольная блокада Донбасса (использовали известного фрика Семена Семенченко), после чего уголь напрямую через линию фронта поступать перестал. Впрочем, схему просто перестроили и уголь с Донбасса уже тек на Украину через Россию и Белоруссию (а часть вообще покупали турки, наплевав на официальную позицию про непризнание ЛДНР и Крыма). И это только одна из многих схем, не говоря уже о старой истории с работавшей на территории РФ фабрики по производству сладостей принадлежавшей Порошенко, которую у нас много лет требовали у Порошенко отобрать.

Естественно, все это было с ведома Порошенко и его окружения. То, что это шоколадному фюреру решили припомнить сейчас достаточно смешно, потому что все это было известно на Украине еще 10 лет назад. Просто кокаиновый фюрер хочет избавиться от Порошенко, который предлагает себя американцам как марионетка на замену.

Источник: Colonel Cassad

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