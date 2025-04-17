Мнение: Курс “Психоалхимия. Рост своей фигуры”

В среду, 19-го марта, начнется обучающий курс “Рост своей фигуры”.

Место можно приобрести ЗДЕСЬ.

С иностранных карт тоже должны принимать, но если не получается, можно попробовать оплатить ЗДЕСЬ

Перед покупкой места на курс обязательно прочитайте Инструкцию, особенно если вы впервые хотите принять участие в курсе.

Вчера я немного рассказала, о чем будет курс.

Многие написали, что не видят свою фигуру или видят не очень хорошо.

Трудности возникают только когда фигура совсем маленькая или когда нет понимания, как ее видеть и что это значит.

Я расскажу на курсе, как появилось поле в антропогенезе, как оно работает с точки зрения нейронных механизмов, почему у некоторых людей чужие фигуры растут очень быстро, а у других медленно, и как так вышло, что собственной фигуры у большинства людей нет или она слабо проявлена.

Поле и другие фигуры существуют независимо от того, подозреваете ли вы об их существовании, а вот что касается собственной фигуры, ее действительно может не быть в вашем поле, как ни странно это звучит.

Интуитивно многие чувствуют, что что-то здесь не так. Последние годы у людей появилась большая потребность акцентрировать на себе внимание, люди чувствуют, что внимание, которое они посвящают другим людям, каким-то занятиям и идеям, делают их приоритетными, дают им преимущество. Поэтому они догадываются, что надо посвящать больше внимания себе.

Однако приводит это к самым плачевным результатам.

Во-первых, человек погружается в самокопания и вместо того, чтобы растить свою фигуру, роется в мусоре болезненных воспоминаний и ворочает кирпичи застывших переживаний, пытаясь оживить этот хлам как некромант.

Некоторые пытаются “позитивно переписать” опыт, разукрасив блеклые фантики дешевой акварелью. Мы с вами называем это перебираем шкатулки.

Во-вторых, вместо интересных занятий и прокачки ресурсов человек фокусируется на “себе”, то есть на своих переживаниях, ощущениях, на своих желаниях и тревогах. Такое зацикливание приводит к неврозам и депрессиям. Вообще длительное сужение фокуса на себе очень вредно. Это не имеет ничего общего с ростом своей фигуры, это, наоборот, делает ее меньше. Шутка в том, что переживания человека и его фигура – это совершенно разные вещи.

В-третьих, пытаясь дать себе побольше внимания, человек начинает много говорить о себе, постоянно переводит на себя стрелки в общении с другими, много хвастается, хвалит себя и иными средствами “проявляет любовь к себе”, надеясь, что это подействует так же как любовь к чему-то, сделает его более важным и значимым для себя и других. Не стоит говорить, что это дает обратный эффект. Такой человек начинает всех утомлять, раздражать и даже вызывает агрессию.

В-четвертых, человек, решивший сильнее любить себя и уделять себе больше внимания, начинает тянуть на себя одеяло и “ставить себя на первое место” в любых отношениях. Он ведет себя как маленький эгоцентрик в песочнице, демонстративно использует других. Точнее пытается использовать, поскольку, заметив его склонности, люди начинают отталкивать его и отнимать у него совочки и формочки, не только свои, но и его, для компенсации.

Таким образом, несмотря на интуитивное понимание, что собственная фигура требует внимания, люди наживают себе множество проблем, пытаясь поменять свой статус в поле.

Это похоже на то, как если бы человек, видя, что его стакан наполовину пуст, стал бы переворачивать этот стакан, взбалтывать его, расплескивая еще больше, рассказывать себе и всем, что стакан наполовину полон, а не пуст, но не догадывался бы долить из кувшина воды, не видя этот кувшин и не зная о такой опции.

Пытаясь растить фигуру, люди смотрят в другом направлении, потому что не мыслят в понятиях “поле”, “фигура”, а думают, что речь идет о внутренних ощущениях, об их мыслях о себе, о самооценке. Вот они и пытаются фокусироваться на своих ощущениях, направлять мысли к себе, поднимать свою самооценку.

Мы с вами хорошо знаем, что фокус надо переносить на дела, а локус держать внутри границ, занимаясь тем, что полезно и доступно в настоящий момент. Именно так прокачиваются и растут ресурсы, делая человека устойчивей и сильней.

Также мы знаем, что растить свою фигуру в чужом поле нельзя напрямую, попытки такие приведут к нарушению границ. Вы не можете просто просить, требовать, побуждать или заставлять человека любить вас, уделять вам внимание и растить вашу фигуру. Сознательное выращивание своей фигуры в чужом поле называется рыбалкой. А неосознанно свою фигуру в чужом поле растят те, кто интерес к человеку совмещает с уважением, кому есть что предложить этому человеку и чем вызвать его интерес.

А вот что касается своей фигуры в своем поле, здесь все иначе. И я расскажу как так получилось и как исправить этот досадный момент, как вырастить в своем поле свою собственную фигуру.

В один из дней курса, как всегда, будет чат. В своем ТГ сообщу день и время.

Всех участников курса, которые хотели бы комментировать ТГ-канал, постараюсь добавить в группу комментаторов. Для этого во время или после курса нужно будет написать на почту, указанную в FAQ.