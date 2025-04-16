 

Путин встретился с Александром Труфановым, который провел в плену ХАМАСа почти 500 дней

16.04.2025, 23:20, Новости дня
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Бывший заложник Александр Труфанов, имеющий кроме израильского гражданство России, встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

На этой встрече присутствовали мать Александра, Елена, и его невеста Сапир Коэн, а также представители Федерации еврейских общин России.

По информации в СМИ, Труфанов приехал в Россию, чтобы попросить Путина содействовать в освобождении остающихся в плену ХАМАСа заложников.

“Разумеется, мы будем делать все для того, чтобы подобные акты совершались как можно чаще и чтобы все люди, которые еще находятся в таких условиях, в которых вы провели столько много времени, чтобы они тоже были освобождены”, – цитирует Путина ТАСС.

Президент РФ также отметил, что освобождение всех Труфановых стало возможным “благодаря многолетним отношениям РФ с палестинским народом”.

Саша Труфанов был похищен из дома своих родителей в кибуце Нир-Оз 7 октября. Вместе с ним были взяты в заложники его девушка Сапир Коэн, мать Елена и бабушка Ирина. Отца, Виталия Труфанова, боевики убили. В ноябре 2023 года были освобождены все женщины семьи Труфанов. В феврале 2025 года был передан Израилю Александр.


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