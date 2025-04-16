 

Мнение: Шоколадница – сегодня!

16.04.2025, 22:55, Разное
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Ну что, скоро я уже выдвигаюсь в сторону Китайгорода в кафе Шоколадница со своими книжками – на встречу с дорогими читателями! Начинаем в 18 ч, заканчиваем в 20 ч. Все, кто еще не прочитал и хотел бы прочитать мой нашумевший бестселлер «Страна утраченной эмпатии» – велкам! Буду вас ждать прямо там, с книжками и чайником чая, готовый вручить вам книгу с моим автографом.

Да, сегодня, 16 апреля, 6 до 8 вечера жду вас в этом чудесном заведении, готовый подписать и отдать вам свою книгу “Страна утраченной эмпатии” – с автографом автора! Заодно выпьем чаю и поговорим, если будет желание, о текущих событиях, что нас и страну ждет в будущем и чем сердце успокоится.

Ну а если вы не в Москве, а, не дай бог, в провинции или вовсе за бугром – тоже пустяки, вы можете ее заказать у меня, написав в личку или по е-мейл [email protected]. Велкам!

Итак с 18 до 20 ч, в “Шоколаднице” на углу Лубянского проезда и Маросейки! Если потеряетесь, звоните мне по телефону (или пишите вацап) +7915-823-13-25, Алексей. До встречи!

Источник: Размышления вольного социолога


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