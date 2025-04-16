В Германии врачу предъявлено обвинение в убийстве 15 пациентов

Прокуратура Берлина предъявила обвинение в 15 эпизодах умышленного убийства врачу, который вводил смертельные инъекции неизлечимо больным пациентам, не заручившись их согласием.

Медик, имя которого не сообщается, был арестован в августе 2024 года. Первоначально предполагалось, что врач причастен к четырем убийствам, причем в некоторых случаях он поджигал квартиры, чтобы замести следы. Однако следствие установило, что жертв было больше.

Следственные мероприятия продолжаются. В частности, проводится проверка историй болезни его пациентов. В случае необходимости будут проводиться дополнительные эксгумации. Обвиняемый отрицает вину.