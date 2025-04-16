 

Неприхотливость в еде помогла крокодилам пережить два массовых вымирания

16.04.2025, 22:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Всестороннее изучение зубов млекопитающих, переживших мел-палеогеновое вымирание (66 миллионов лет назад), показало, что многие из них — генералисты, то есть всеядные. Появилась гипотеза о том, что тип питания может играть ключевую роль в выживаемости млекопитающих. Верно ли это для других групп организмов, например нединозавровых рептилий, сказать сложно.

Ученые во главе с Киган Мальстрем из Университета Центральной Оклахомы и Лос-Анджелесского музея естественной истории (США) решили выяснить причины живучести крокодиломорф, куда входят ныне живущие и вымершие крокодилы. Любопытно, что крокодилы не только пережили триасово-юрское массовое вымирание (201,4 миллиона лет назад), но стали разнообразнее внешне и генетически. Получается, эта катастрофа помогла получить им эволюционное преимущество.

Авторы научной работы, опубликованной в журнале Palaeontology, проанализировали черепа представителей клады за период с триаса по эоцен, длительностью примерно 200 миллионов лет. Они сравнили черепа 99 вымерших крокодилов с 20 современными видами, а также с группами животных, откладывающих яйца. Результаты показали, что своим длительным существованием крокодиломорфы обязаны довольно гибкому образу жизни, включая питание и места обитания.

Зубы ископаемого полуводного хищного генералиста Borealosuchus, пережившего мел-палеогеновое вымирание / © Jack Rodgers/Natural History Museum of Utah

«Многие более разнообразные, многочисленные и представленные в разных экологических нишах группы, родственные крокодилам, тем не менее исчезли, за исключением нескольких генералистских видов. Вымирание и выживание — две стороны одной медали. Некоторые группы смогли пройти через все массовые вымирания, сохраняясь и ветвясь. Чему учат нас глубокие эволюционные закономерности, стоящие за этими событиями?» — прокомментировал первый автор статьи Киган Мальстрем.

В течение позднего триасового периода на суше царили псевдозухии, к которым причисляют и крокодиломорф, в то время мелкого и среднего размера существ, довольно редких. После массового вымирания почти все псевдозухии исчезли, включая узкоспециализированных плотоядных крокодиломорф. А вот более всеядные представители группы смогли приспособиться и породили впоследствии многочисленные линии, занявшие разнообразные экологические ниши.

Черепа Araripesuchus gomesii (слева), позднемелового сухопутного хищника, и Cricosaurus suevicus (справа), позднеюрского водного хищника / © University of Central Oklahoma

В меловом периоде что-то мешало процветанию крокодиломорф, многие линии начали вымирать, даже сухопутные генералисты. Тем не менее следующее массовое вымирание полуводные всеядные и водные плотоядные группы пережили. Сейчас насчитывается 26 видов полуводных всеядных крокодилов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Мнение: Шоколадница – сегодня!

16.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Дзержинск. Апрель 2025

16.04 / Астрономы исключили версию о происхождении спутников Марса от одного небесного тела

16.04 / Мнение: Его ответ – кукиш

16.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Бывший губернатор Курской области задержан по делу о воровстве на строительстве укреплений

16.04 / Новый метод научит искусственный интеллект «понимать» магнитные силы

16.04 / Мнение: Век живи — век учись

16.04 / Мнение: Спад рождаемости

16.04 / Учёные: кактусы бессильны против радиации видеокарт NVIDIA RTX 5000-й серии

16.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Китай сокращает вложения в гос.долг США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика