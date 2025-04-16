Рупор кремлевской пропаганды: Дзержинск. Апрель 2025

Облет освобожденного Дзержинска с дрона. Можно оценить состояние города и размах разрушений по состоянию на середину апреля 2025-го года. Дзержинск был оккупирован противником в 2014-м году. Освобожден российскими войсками зимой 2025-го года. Тем не менее бои на западных окраинах города все еще продолжаются.

После войны Дзержинск планируют восстанавливать.

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Источник: Colonel Cassad

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