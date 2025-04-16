Исламистские активисты добиваются ареста главы МИД Израиля в Великобритании

Пропалестинская неправительственная организация “Фонд Хинд Раджаб” (HRF) объявила в среду, 16 апреля, о подаче в Великобритании иска с требованием ареста министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, находящегося в данный момент с официальным визитом в стране.

Исламские активисты заявили, что запрос против израильского министра был подан в связи с “военными преступлениями в секторе Газы, включая осаду больницы имени Камаля Адуана, врач которой, как утверждается в петиции, подвергся пыткам”.

Из офиса Гидеона Саара в Иерусалиме журналистам сообщили, что министр не намерен менять свои планы.

“Фонд Хинд Раджаб” был зарегистрирован в Брюсселе в сентябре 2024 года и является филиалом движения March 30 Movement. Его основатели заявляют, что намерены “разорвать порочный круг безнаказанности Израиля в память о Хинд Раджаб и тех, кто погиб в результате геноцида в Газе”.

Хинд Раджаб – пятилетняя девочка из сектора Газы, погибшая в январе 2024 года в результате обстрела из танка машины, в которой она находилась вместе с родителями.