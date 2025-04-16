 

Исламистские активисты добиваются ареста главы МИД Израиля в Великобритании

16.04.2025, 21:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пропалестинская неправительственная организация “Фонд Хинд Раджаб” (HRF) объявила в среду, 16 апреля, о подаче в Великобритании иска с требованием ареста министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, находящегося в данный момент с официальным визитом в стране.

Исламские активисты заявили, что запрос против израильского министра был подан в связи с “военными преступлениями в секторе Газы, включая осаду больницы имени Камаля Адуана, врач которой, как утверждается в петиции, подвергся пыткам”.

Из офиса Гидеона Саара в Иерусалиме журналистам сообщили, что министр не намерен менять свои планы.

“Фонд Хинд Раджаб” был зарегистрирован в Брюсселе в сентябре 2024 года и является филиалом движения March 30 Movement. Его основатели заявляют, что намерены “разорвать порочный круг безнаказанности Израиля в память о Хинд Раджаб и тех, кто погиб в результате геноцида в Газе”.

Хинд Раджаб – пятилетняя девочка из сектора Газы, погибшая в январе 2024 года в результате обстрела из танка машины, в которой она находилась вместе с родителями.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / ABC – поводом для поджога дома губернатора-еврея стала “несправедливость в отношении палестинцев”

16.04 / “Аль-Хадат” – 400 боевиков “Хизбаллы” вместе с семьями нашли убежище в странах Латинской Америки

16.04 / “100 самых влиятельных людей 2025 года” от Time – Трамп, Маск, Аргамани и другие

16.04 / ВЦИОМ – 79% россиян ощущают себя счастливыми

16.04 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1148-й день войны

16.04 / Верховный суд Великобритании дал юридическое определение термину “женщина”

16.04 / Байден против Трампа – “Сначала стреляет, потом целится”

16.04 / Советник главы Пентагона отстранен от должности из-за утечек информации

16.04 / Ким Кардашьян будет лично давать показания в Париже на слушаниях по делу о ее ограблении

15.04 / Axios: Трамп провел совещание по Ирану, в администрации нет единого мнения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика