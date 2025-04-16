Мнение: Его ответ – кукиш

Кстати, если я прав в идее, высказанной сегодня в посте на Бусти, то Зеленский, много раньше ожиданий пробивший через Раду продление военного положения и собственно продление войны – отвечает Путину на его идею по существу, коротко говоря – показывает, что он все понял и его ответ – кукиш. Мы, типа, не сломаемся, говорит Зеленский.