Рупор кремлевской пропаганды: Бывший губернатор Курской области задержан по делу о воровстве на строительстве укреплений
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Бывший губернатор Курской области задержан по делу о воровстве на строительстве укреплений
Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов. Правоохранители пришли к нему домой сегодня утром.
По данным Mash, на него дал показания бывший гендиректор "Корпорации развития Курской области" Владимир Лукин. Которого ранее арестовали (https://t.me/mash/60244) по делу о хищении при строительстве фортификаций на Курщине. И Лукин, и Смирнов были связаны с Ивановской областью. Предварительно, там они могли участвовать в хищении госсредств из фонда ЖКХ.
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Из 15 миллиардов рублей, выделенных из федерального бюджета на оборону Курской области, было похищено около 200 миллионов рублей, пишет 112.
По информации источника СМИ, коррупционная схема заключалась в следующем: деньги переводились фирмам-однодневкам, которые выигрывали фиктивные тендеры, после чего создавались искусственные условия для неисполнения контрактов, которые затем расторгались, а фирмы исчезали с предоплатой.
Как уже ранее говорилось, дело о воровстве денег на строительстве укреплений в Курской области будет долгоиграющим и одними только подрядчиками не ограничится.
Собственно, дело идентично по содержанию аналогичным делам на Украине, вроде воровства денег на строительстве "стены Яценюка" и воровства денег на строительстве укреплений к западу от Авдеевки и в районе Красноармейска, где отступающие ВСУшники с удивлением обнаружили, что часть укреплений существовала только на бумаге.
Один народ.
PS. С интересом ждем, какие еще фамилии всплывут по этомуу делу.
Уверен, что если соседнюю Брянскую начать копать, там также можно найти немало интересного.
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Источник: Colonel Cassad
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