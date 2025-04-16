 

ABC – поводом для поджога дома губернатора-еврея стала “несправедливость в отношении палестинцев”

16.04.2025, 20:05, Новости дня
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38-летний Коди Балмер, совершивший поджог дома губернатора штата Пенсильвания Джоша Шапиро, хотел таким образом отомстить известному еврейскому политику за его произраильскую позицию. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Дом Джоша Шапиро был подожжен в ночь на 13 апреля, через несколько часов после окончания пасхального Седера. Все, находившиеся в доме, успели эвакуироваться. Никто из членов семьи и гостей не пострадал. Подозреваемый сдался полиции через несколько часов после поджога.

Судебные документы, полученные редакцией телеканала ABC, свидетельствуют о том, что подозреваемый считал еврейского политика виновным в “несправедливости по отношению к палестинскому народу”, и намеревался за это отомстить.

Генеральный прокурор Пэм Бонди в своем выступлении в министерстве юстиции в среду, 16 апреля, упомянула, что во время допроса подозреваемый признался, что, если бы ему удалось добраться до губернатора, он ударил бы его молотком. Но при этом генпрокурор отказалась характеризовать действия подсудимого как “акт внутреннего террора”.

По данным The New York Post, подозреваемый слил бензин из газонокосилки, наполнил им две пивные бутылки, которые превратил в “коктейль Молотова”. Около часа подозреваемый пешком добирался до дома губернатора, перелез через железное ограждение, разбил молотком два окна и забросил в дом два “коктейля Молотова”.


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