Мнение: Век живи — век учись

Медики продвигаются в лечении склероза. На этот раз они вычислили какие-то белки-хемокины и вылечили склероз у мышей. На ранней стадии болезнь отступала полностью, на прогрессирующей — симптомы ослабевали (ссылка).

По инсульту тоже идёт работа. Уже другая группа учёных разработала препарат DDL-920, который, если журналисты не напутали, залечивает повреждения прямо в мозге (ссылка). Испытывают снова на мышах, кстати. Хорошо быть мышью: они получают передовые лекарства значительно раньше людей…

Если бы я был троллем и циником, я бы сказал, что скоро пенсионный возраст можно будет поднимать ещё лет на 10, так как большинство сможет сохранять крепкое здоровье и ясный рассудок до 75 лет.

В любом случае, независимо от пенсионного возраста, наш мир меняется. Стандартный когда-то жизненный план — школа-институт-работа-пенсия — стремительно устаревает. В индустриальном обществе надо было учиться с 7 до 22 лет, а с 22 до 60 — работать. В современном обществе границы частично размылись и исчезли — постоянная учёба постепенно становится нормой. Цитирую из статьи в Школе Капитализма, в которой я отвечаю на вопрос «Не поздно ли учиться в 60 лет?» (ссылка):

… Как гласит известная пословица, «бедные не учатся — они и так всё знают». Многие богатые люди, однако, учатся постоянно: и в 30 лет, и в 50 лет, и в 70 лет. Педагоги обманывают: разница между обучаемостью взрослого и ребёнка не так велика, как принято считать. Ребёнок автоматически впитывает знания, это правда, у детей высокая нейропластичность мозга. Однако за счёт более развитого интеллекта, за счёт самодисциплины и высокой мотивации, взрослый иногда осваивает новый материал даже быстрее, чем освоил бы его в 10 или 15 лет.

Начинать с самого раннего возраста нужно только в том случае, если вы нацелены на высшую лигу — блистать в профессиональном хоккее или профессиональной Доте. Возрастным новичкам в такого рода дисциплинах ловить нечего. Но вот, допустим, программирование или электросварку на базовом уровне вполне может освоить и пенсионер: многочисленные примеры я наблюдал лично.

Лирическое отступление. Сразу после школы я устроился работать кем-то вроде программиста-сисадмина в государственное учреждение. Требовали от меня там мало, платили ещё меньше, а заниматься приходилось всем подряд, от принтеров до SQL. Будучи молодым и наивным, я искренне пытался учить своих «клиентов», то есть других сотрудников той же организации, всяким продвинутым компьютерным трюкам, которые могли бы им пригодиться.

Так вот, за несколько лет работы я не встретил ни одного клинически тупого взрослого, который пытался бы освоить сложную программу, но не смог бы этого сделать. Получалось у всех, кто прикладывал усилия, причём получалось хорошо: я не видел существенной разницы между клерками предпенсионного возраста и своими однокурсниками из технического вуза, где я параллельно учился.

Вместе с тем пытались далеко не все. Большая часть обучаемых прерывала меня в первые же две минуты объяснений стандартной репликой: «это очень сложно, я не справлюсь, мне ничего не понятно, и я не буду ничего учить». (Неохотно допускаю, что среди них были и те, кто трезво оценивал свои возможности, экономя таким образом своё и моё время).

Уже значительно позже, когда у меня была собственная компьютерная фирма, я действительно встретил одного глупого парня, моего ровесника. У него, да, всё было грустно: он честно пытался понять, как устроена 1С, и ничего не понимал. Но это был единственный случай в моей практике из многих сотен: все остальные или довольно быстро учились, или сходу отказывались учиться наотрез.

Мой ограниченный личный опыт не может служить заменой научного исследования, однако всё же у меня сложилось стойкое впечатление, что обучаемость с нуля до уровня начинающего специалиста — это на 90% вопрос мотивации, и только на 10% — вопрос возраста, способностей и предварительной подготовки…