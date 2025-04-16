Мнение: Спад рождаемости

“Россия столкнулась с историческим спадом рождаемости — уровень самый низкий за 200 лет. В первом квартале 2025 года в стране родилось менее 295 тысяч детей — минимум с конца XVIII века, подсчитал демограф Алексей Ракша”.

Причина же и так очевидна – страна больная, нищая, старая и безумная. Какая уж тут рождаемость? В таких условиях диктуют инстинкты, которые говорят женщинам – ну нафиг! Никакое правительство, тем более никакие мужики тут не переломят. Вылезать из безумия, закатать обратно вылезающие клыки, прекратить убивать направо и налево – первое условие. Это долго. Видимо, лет через 30, когда все более-менее угомонятся, численность населения сократится миллионов до 50 – начнем потихоньку выползать. Хотя и слабо верится.