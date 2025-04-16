Учёные: кактусы бессильны против радиации видеокарт NVIDIA RTX 5000-й серии

Международная группа учёных пришла к неутешительному выводу: кактусы не обеспечивают достаточной защиты от электромагнитного излучения, испускаемого видеокартами NVIDIA RTX 5000-й серии.

Результаты исследования ставят под сомнение многолетнюю практику и могут снизить продажи этих GPU.

– Мы провели серию экспериментов, в ходе которых измеряли уровень радиации, проходящей через различные виды кактусов, – пояснил ведущий автор исследования, доктор Карлос Эспиноза. – Выяснилось, что даже самые плотные и колючие экземпляры не способны существенно ослабить поле, генерируемое видеокартами этой линейки.

По словам доктора Эспинозы, наиболее эффективно себя показали свинцовые экраны и защитные костюмы – они не только поглощают радиацию, но также снижают слышимость шума генератора, необходимого для работы RTX 5090. Впрочем, некоторые виды кактусов исследователи всё же сочли перспективными – если применить их правильно, компьютер и видеокарту можно вообще не запускать.

—