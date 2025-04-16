Рупор кремлевской пропаганды: Китай сокращает вложения в гос.долг США

Китай сокращает вложения в гос.долг США

Администрация Трампа угрожает Китаю, что введет пошлины в размере 245% на китайские товары, если Китай не пойдет на уступки. Сейчас соотношение пошлин 145% на 125%.

Китай ранее заявил, что 125% для него достаточно и не видит смысла дальше повышать пошлины, которые и при таких значениях фактически убивают американский экспорт в Китай. Также Китай озвучил, что он в принципе не против пообщаться на счет пошлин, но не в условиях выдвижения ультиматумов и угроз.

США сейчас откровенно пытаются вынудить Китай пойти на уступки, попутно через угрозы введения пошлин пытаются заставить другие страны ограничить завоз китайских товаров.

Фактически, это торговая война направленная на ограничение растущего торгового влияния Китая. Это – основная цель. Так как без торговой войны США конкуренцию Китаю проигрывают.

Между тем Китай продолжает устойчиво сокращать вложения в американский гос.долг, которые достигли минимума с 2009-го года. Еще осталось 755 млрд. долларов. Можно быть уверенным, что темпы вывода средств из американского гос.долга при затягивании торговой войны будут усиливаться.

Нам выгодно, чтобы этот конфликт затягивался и интенсифицировался, так как это ускорит распад существующей экономической системы.

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Источник: Colonel Cassad

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