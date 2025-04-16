Мнение «аналитика»: Об искусстве интерпретаций… Акулы пера, говорите?

Бывший американский президент Джо #Байден вынырнул из сонного небытия и мощно выступил с речью. Где, разумеется, коснулся политики своего предшественника и преемника. Это, вероятно, знаменует собой попытку Демпартии выйти из нокдауна после сокрушительного поражения на прошлых президентских выборах и начать собираться с силами к новому электоральному циклу — промежуточным выборам в Конгресс.

Но интересно не только это.

Интересны «честные» западные журналисты и их изложение этой речи.

Washington Post (демы): Байден, нарушив молчание, раскритиковал Трампа за сокращения в службе соцобеспечения.

New York Post (респы): Завершив свое выступление, Байден с широко открытыми глазами стоял за трибуной и смотрел в обе стороны сцены, прежде чем обнаружить лестницу, указать на неё и уйти.

Telegraph (бритты): Речь содержала все отличительные черты «стандартного выступления Байдена»: бормотание или невнятную речь, а также самокритичную шутку о его преклонном возрасте.

И у каждого «своя правда»…

Эквилибристы жанра?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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