 

“Аль-Хадат” – 400 боевиков “Хизбаллы” вместе с семьями нашли убежище в странах Латинской Америки

16.04.2025, 19:00, Новости дня
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По информации саудовского телеканала “Аль-Хадат”, около 400 полевых командиров “Хизбаллы” вместе с членами своих семей были эвакуированы в страны Южной Америки.

Ссылаясь на дипломатический источник в регионе, телеканал сообщает, что боевики и их близкие нашли убежище в нескольких государствах: Венесуэле, Колумбии, Бразилии и Эквадоре.


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