“Аль-Хадат” – 400 боевиков “Хизбаллы” вместе с семьями нашли убежище в странах Латинской Америки

По информации саудовского телеканала “Аль-Хадат”, около 400 полевых командиров “Хизбаллы” вместе с членами своих семей были эвакуированы в страны Южной Америки.

Ссылаясь на дипломатический источник в регионе, телеканал сообщает, что боевики и их близкие нашли убежище в нескольких государствах: Венесуэле, Колумбии, Бразилии и Эквадоре.