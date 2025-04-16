На Урале построили криогенную установку, имитирующую космические условия

Фото: УрФУ

Ученые Уральского федерального университета (г. Екатеринбург) создали уже вторую сверхвысоковакуумную криогенную установку, которая даст возможность более подробно исследовать межзвездный лед, а также процессы, идущие в открытом космосе.

Полностью сборка установки будет завершена в конце текущего года — она станет доработанным вариантом первой модификации, запущенной в работу в 2022 году. Система позволит изучать физико-химические реакции при формировании молекул в космосе.

Первая подобная установка от УрФУ способна создавать образцы межзвездного льда со сложным составом, и выполнять сравнение его спектров с информацией, полученной с помощью телескопов.

Обновленная же установка предложит ученым еще больше возможностей, так как имеет гелиевый криостат, атомарные пучки для создания кислородных и водородных потоков и турбомолекулярные насосы, позволяющие создать «космические» условия — сверхнизкое давление, а также температуру, близкая к абсолютному нулю.

По завершению сборки оборудование будет тщательно откалибровано и протестировано, а к полноценным исследованиям с помощью новой установки специалисты смогут приступить в 2026 году. В России существует всего три такие системы, а за рубежом подобными лабораториями могут похвастаться лишь некоторые страны.Источник — УрФУ