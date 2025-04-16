Мнение «аналитика»: О первом наказании за провалы на Курщине… Процессы пошли по-крупному?

По крайней мере, пошли серьезные разборки.

Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов. Об этом сообщают несколько ТГ-каналов. Также некие «силовики» подтвердили это «Интерфаксу».

Всё завертелось очень быстро.

Пишут, что правоохранители пришли к бывшему губернатору домой сегодня утром. По данным СМИ, показания на него дал бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин. Тот ранее был арестован по делу о хищении при строительстве фортификаций в регионе.

СМИ также рассказывают, что коррупционная схема заключалась в следующем: #деньги переводились фирмам-однодневкам, которые выигрывали фиктивные тендеры. После этого на уровне губернатора создавались искусственные условия для неисполнения контрактов, которые затем расторгались, а фирмы исчезали с предоплатой.

Всего по этой схеме из 15 миллиардов рублей, выделенных из федерального бюджета на оборону Курской области, было похищено около 200 миллионов рублей. «Мелочь», которая тоже сыграла роковую роль в минувшем августе.

А показательные процессы будут?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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