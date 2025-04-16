 

Планетологи объяснили, как Марс обрел «двуликое» магнитное поле

16.04.2025, 17:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Четыре миллиарда лет назад Красная планета обладала мощным магнитным полем, которое защищало ее плотную атмосферу от губительного воздействия солнечного ветра. Однако по мере остывания ядра и прекращения геологической активности от магнитосферы остались лишь «отпечатки» в коре, разбросанные по всей поверхности планеты, но особенно заметные в южном полушарии. Именно такую картину исследователи наблюдают в данных спутниковых и наземных измерений. 

Поскольку прямых данных, свидетельствующих об отвердении внутреннего марсианского ядра, на сегодня нет — впрочем, как и доказательств того, что оно жидкое, — ученые с помощью данных, полученных в рамках миссии NASA InSight, выдвигают различные теории, объясняющие неоднородность магнитного поля.

Например, в основу новой компьютерной модели магнитного динамо (механизма, генерирующего магнитное поле), разработанной международной группой планетологов под руководством Чи Яна (Chi Yan) из Техасского университета в Остине (США), заложили полностью жидкое внутреннее ядро. Логика в том, что с ним односторонние магнитные поля создаются проще. До сих пор в большинство подобных моделей закладывали твердое внутреннее ядро, окруженное расплавленным железом. Статья об этом вышла в журнале Geophysical Research Letters.

Планетологи предложили объяснение сильному различию …

Марсианский север — практически одна сплошная низменность, а весь юг, наоборот, состоит из возвыш…

naked-science.ru

Оказалось, между 4,5 и 4,1 миллиарда лет назад ядро Красной планеты было жидким, а в формировании «двуликого» магнитного поля, когда породы на южном полушарии намагничены сильнее, чем породы на северном, решающую роль сыграл неравномерный отток тепла. Результаты противоречат распространенному предположению о том, что следы существования магнитного поля в горных породах северного полушария были уничтожены столкновениями с астероидами.

Исследователи также заключили, что жидкое внутреннее ядро на ранних этапах эволюции четвертой планеты облегчало возникновение «горячих» участков на границе мантии и ядра: эти аномалии, в свою очередь, усиливали динамо в конкретном полушарии, создавая явное различие между севером и югом. 

На Марсе впервые зарегистрировали выброс плазмы, хот…

У Марса и Солнца есть сходство: условия в ионосфере планеты, особенно над областями сильных остат…

naked-science.ru

Модель, по мнению планетологов, может изменить устоявшиеся представления о том, как долго на Марсе сохранялись подходящие для возникновения и поддержания потенциальной жизни условия, в частности атмосфера и климат.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / На Урале построили криогенную установку, имитирующую космические условия

16.04 / Мнение «аналитика»: О первом наказании за провалы на Курщине… Процессы пошли по-крупному?

16.04 / Первая гендерно-нейтральная ферма в США обанкротилась из-за неудовлетворительных надоев быков

16.04 / Мнение: Чем Путин помогает успеху переговоров

16.04 / Рупор кремлевской пропаганды: “Северный полюс”

16.04 / Ученые раскрыли потенциал цианобактерий для медицины и промышленности

16.04 / Мнение: Дональд Трамп протягивает Газпрому руку помощи

16.04 / Велофара от Garmin несет в себе скрытый видеорегистратор

16.04 / Ученые нашли область мозга, отвечающую за логику

16.04 / Трамп пообещал обложить пошлинами все НЛО, посещающие Зону 51

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика