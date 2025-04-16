 

Первая гендерно-нейтральная ферма в США обанкротилась из-за неудовлетворительных надоев быков

16.04.2025, 17:33, Разное
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Первая в США гендерно-нейтральная ферма объявила о своём банкротстве после года работы.

Основной причиной финансового краха, по словам основателей, стали неожиданно низкие объёмы молока, производимого быками. По словам эксперта в сфере сельского хозяйства и первого директора фермы Анри Смита, он предупреждал об этом акционеров ещё перед запуском проекта.

– Я сказал им: природа, друзья мои, довольно консервативна и уж точно не настолько прогрессивна, как вы этого от неё ждёте. Мне ответили: тем хуже для неё, – сказал он журналу Parade.

Во время функционирования фермы на ней запускали ряд экспериментов – так, для повышения надоев задействовали ароматерапию и медитации. Уже перед закрытием топ-менеджеры решили инвестировать оставшиеся средства в закупку лечебной марихуаны, не объяснив, впрочем, как это поможет спасти компанию.

Согласно отчёту страховой компании, неудача произошла в связи с «форс-мажорными обстоятельствами, выразившимися в фундаментальных биологических ограничениях».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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