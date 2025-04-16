Мнение: Чем Путин помогает успеху переговоров

Сейчас, после того, как прошло уже несколько дней, последние две трагедии по ходу СВО – в Кривом Роге и в Сумах – обретают какой-то новый смысл и смотрятся как будто одна акция. Акция устрашения. В самом деле – в обоих случаях все очень уж похоже. Более подробно – в моем Бусти. Ссылка – https://boosty.to/sapojnik. Подписываемся!