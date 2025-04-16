Рупор кремлевской пропаганды: “Северный полюс”

Посмотрел отечественный фильм "Северный полюс" про знаменитый поход атомной подводной лодки К-3 (в будущем "Ленинский комсомол") на Северный Полюс, где подводники водрузили Красное Знамя СССР.

Отзывы про этом фильм попадались в основном плохие, поэтому смотрел с заниженными ожиданиями. На практике, оказалось не все так плохо.

Сюжет в общем то прямой как шпала, что не удивительно, учитывая описываемые события. Сценаристам для пущего драматизма пришлось изобретать кой-чего сверх историчного, чтобы фильм не выглядел производственной драмой о быте подводников на АПЛ.

В итоге – получили приказ, пошли на Северный Полюс, встретили ряд трудностей (включая американцев), эти трудности преодолели, Красное знамя водрузили, Хрущев доволен, американцам утерли нос.

Какой-то большой антисоветчины в фильме нет. Акцентируют внимание на росте возможностей ВС СССР, Холодной войне с США и Красном Знамени на Северном полюсе.

Тем не менее фильм показался немного стерильным и осталось впечатление, что он мог быть лучше и весь потенциал истории не был реализован.

Но в целом, особого негатива он не вызвал – как кино на один раз про то, как предки могли и умели совершать исторические дела, вполне пойдет.

PS. Сама лодка до сих пор сохранилась и сейчас находится в Кронштадте в виде музея.

Хорошо что ее сохранили.

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Источник: Colonel Cassad

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