Мнение: Дональд Трамп протягивает Газпрому руку помощи

Нам сейчас тяжело продавать газ, так как Евросоюз несколько не в себе, а хитрецы из Китая крутят нам руки, требуя несправедливых скидок. Китайцы думают, что раз Газпром не может без них обойтись, то у Газпрома не будет иного выхода, кроме как соглашаться на все их условия.

Они правы. Было бы очень здорово построить газопровод из России в Индию, так как Индия готова будет выкупить просто огромные объёмы газа, но в обозримом будущем навряд ли получится. Согласовать газопровод в Индию через Пакистан — архисложная задача для дипломатов, а заводить газ в Индию через Китай бессмысленно, так как это не решает проблему зависимости от Китая. Теоретически можно извернуться и зайти в Индию через Таджикистан и Афганистан, но там настолько неудобная местность, что этот маршрут даже не обсуждается.

По сжиженному газу идёт работа, но медленно, так как покупать оборудование нам сложно из-за санкций, а отечественные технологии пока что недостаточно развиты, чтобы строить суда и терминалы в хорошем темпе.

Внутреннее потребление также развивается медленно, так как Россия и так уже чуть ли не самая газифицированная страна в мире. Сейчас Газпром поводит трубы к последним крупным городам, которые расположены хоть сколько-нибудь удобно. Тянуть газ к каждой деревне нет смысла — не окупится никогда.

Переработка газа в пластик и тому подобное — это огромные инвестиции и долгое время на строительство нефтеперерабатывающих заводов. Такие заводы за один год не построить, тем более в условиях санкций.

Перевод автомобилей на газ — дело перспективное, но опять-таки долгое. Нужно увеличивать количество заправок, нужно стимулировать автозаводы выпускать газовые модели. Работа по этому направлению идёт, газовый транспорт развивается, но туго.

В перспективе 10-20 лет, пожалуй, по большинству этих направлений мы достигнем хорошего прогресса: и дополнительные газопроводы проложим, и газификацию России усилим, и новые НПЗ построим… но это всё будет позже, а прямо сейчас наша зависимость от китайских покупателей слишком сильна.

Вместе с тем в бизнесе редко бывают белые и чёрные полосы: обычно они светло-серые и тёмно-серые. Так и на этот раз: Газпром страдает, но очень многое для облегчения его боли делает Дональд Трамп.

Во-первых, он запустил что-то вроде старой доброй «разрядки международной напряжённости», и страны, которые раньше были парализованы от страха перед американцами, теперь продают нам запрещённые технологии гораздо смелее. Это ускорит продвижение Газпрома сразу по многим направлениям.

Во-вторых, Дональд Трамп устроил такой переполох своей Специальной Ковбойской Операцией, что Китай счёл за лучшее повернуться к Газпрому лицом. Посол Китая заявил сейчас, что китайцы купят в России больше сжиженного газа, и что переговоры о газопроводе Сила Сибири-2 вовсю идут (ссылка). Логика Китая изменилась: теперь китайцы думают, что надо учитывать интересы русских, так как вести торговую войну против США без надёжных поставок русского топлива — невыносимо неприятная перспектива.

Что же: нам больше ничего и не надо. Некоторое время Газпром продержится, а дальше заработают проекты по диверсификации продаж. Бизнес станет устойчивее и прибыльнее, чем до 2022 года, так как Газпром сможет выбирать покупателей более придирчиво — отказывая тем, кто не готов хорошо платить.