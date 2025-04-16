 

ВЦИОМ – 79% россиян ощущают себя счастливыми

16.04.2025, 15:50, Новости дня
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Всероссийский институт исследования общественного мнения публикует данные опроса, проведенного 26 марта 2025 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и призванного выяснить уровень счастья населения России.

79% опрошенных, то есть подавляющее большинство россиян, ощущают себя счастливыми людьми, при этом 36% респондентов заявляют, что они абсолютно счастливы. 17% определили себя как несчастных. Агентство “Интерфакс” сравнивает эти данные с 1992 годом, когда счастливыми могли себя назвать только 42% россиян, а несчастными – 27% опрошенных.

Последний раз аналогичный уровень абсолютного счастья был зафиксирован в июне 2024. Индекс счастья в мартовском замере составил 61 пунктов из максимально возможных 100, что несколько уступает показателю марта 2024 года, когда он дошел до 70 пунктов.

Исследовательский институт избегает вопроса о том, как сказалась на настроениях россиян развязанная президентом Владимиром Путиным война против Украины, которую в РФ по-прежнему называют “специальной военной операцией”.

“Как показывает опыт последних лет, уровень счастья демонстрирует удивительную устойчивость к внешним потрясениям. Вспомним ту же пандемию. Вопреки пессимистичным прогнозам, она не заставила россиян унывать”, – отмечает ВЦИОМ.


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