Трамп пообещал обложить пошлинами все НЛО, посещающие Зону 51

Дональд Трамп заявил о намерении ввести таможенные пошлины на все неопознанные летающие объекты, посещающие военную базу ВВС «Зона 51» в Неваде.

По словам президента США, мера необходима для защиты американских интересов и стимулирования развития отечественной космической отрасли.

– Мы не можем позволить этим пришельцам просто так прилетать в нашу страну и пользоваться нашими ресурсами, – заявил Трамп на митинге в Аризоне. – Они должны платить свою справедливую долю налогов. Мы введём пошлины на их корабли, технологии и всё, что они привозят с собой. Пусть платят, или пусть улетают обратно! Америка не резиновая, мы не можем принять всех.

Трамп также выразил уверенность в том, что новые пошлины помогут создать тысячи новых рабочих мест для американцев. Помимо того, глава государства поручил выделить средства на строительство купола вокруг «Зоны 51», чтобы пресечь незаконные попытки инопланетян посещать её.

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